198 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 серпня 2026

Лінія фронту станом на 13 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 55 авіаційних ударів, скинувши 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6124 дрони-камікадзе та здійснив 2002 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 серпня на фронті відбулося 198 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 33 окупанти та 13 – поранено, знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної техніки та три пункти управління безпілотних літальних апаратів противника. Знищено або подавлено 399 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Сили оборони успішно відбили чотири атаки противника. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лимана, Хатнього та Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Загризове.

На Лиманському напрямку

Дев'ять спроб загарбників просунутися зафіксовано в районах Новоселівки, Шийківки, Зарічного та Дробишевого; три боєзіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 16 спроб загарбників іти вперед поблизу Рай-Олександрівки, Кривої Луки, Закітного та Різниківки; ще три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Два ворожі штурми зафіксовано в районах Никифорівки та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 25 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки; ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку

Усього 23 атаки здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Родинське, Шевченко, Новогришине, Василівка, Мирне, Сергіївка, Удачне та Муравка.

На Олександрівському напрямку

Чотири атаки окупантів відбили наші захисники в районах Калинівського, Вороного, Тернового та Березового.

На Гуляйпільському напрямку

Дванадцять атак окупантів зафіксовано в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Староукраїнка, Данилівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі Павлівки.

Нині триває 1632-й день повномасштабної війни.