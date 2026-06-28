Bloomberg: Атаки на окупований Крим підривають пропаганду Кремля

Удари безпілотників та ракет порушують російську логістику та маршрути постачання до Криму, що спричиняє кризу в регіоні

Кампанія ударів українських безпілотників та ракет по об'єктах у тимчасово анексованому Криму призвела до значного погіршення логістики, енергопостачання та управління на півострові. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ескалація атак на енергосистему вивела з ладу водонасосні станції, зокрема у Севастополі, через що тисячі жителів залишилися без проточної води, а місцеві служби змушені постачати її мобільними автоцистернами. Через руйнування інфраструктури по всьому Криму запроваджено тимчасові відключення електроенергії, а в самому регіоні та Севастополі окупаційна влада оголосила надзвичайний стан.

Ситуацію загострює критичний дефіцит пального. Через офіційну заборону на продаж бензину цивільним особам та його розподіл лише для державних потреб на півострові виник чорний ринок, де неліцензовані дилери через цифрові чати пропонують пальне за ціною близько 150 рублів за літр, що майже вдвічі перевищує середньоросійську роздрібну ціну.

Намагаючись врятувати туристичний сезон, окупанти дозволили ввозити через Керченський міст до 200 літрів пального в каністрах, через що на під'їздах до півострова утворилися величезні черги. Крім того, під удар потрапив громадський транспорт: щоденне залізничне сполучення між Росією та Кримом було різко скорочено, сезонні рейси скасовано, а маршрути тепер припиняються одразу після в'їзду на півострів.

Експерти зазначають, що успішні дії України руйнують внутрішні пропагандистські наративи Кремля про стабільність. Згідно з червневими опитуваннями Фонду громадської думки, довіра до Володимира Путіна впала до найнижчого рівня за понад рік (до 69%), а рівень недовіри зріс до 18%. Попри це, аналітики Левада-центру попереджають, що серед багатьох росіян тривожний фон поки що викликає не політичний протест, а більшу озлобленість та підтримку агресивних ударів у відповідь по Україні.

Самими ж жителями півострова нинішня атмосфера описується як похмура та виснажлива, проте через страх кримінального переслідування з боку України у разі її повернення частина з них продовжує триматися за російське правління.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що через систематичні українські удари окупований Крим почали масово залишати російські туристи, військові, співробітники силових структур та представники окупаційної адміністрації. На думку експертів, ця тенденція може мати довгострокові демографічні наслідки для півострова.