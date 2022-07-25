У мережі з'явилися унікальні кадри евакуації поранених захисників з «Азовсталі» (відео)

Врятували 85 важко поранених солдатів

Західні ЗМІ опублікували рідкісні кадри прибуття українських гелікоптерів на оточену територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Події відбувалися 21 березня. Відомо, що зняв відео офіцер головного управління розвідки Міноборони з позивним «Флінт».

Офіцер розповів журналістам, що 21 березня два гелікоптери Мі-8 пройшли крізь навантажувальні крани Маріупольського порту. Після цього вони спустилися на комплекс «Азовсталь», де перебували лише 20 хвилин.

На записі група спецпризначенців, які прибули, швидко розвантажувала вертоліт. Інші воїни заносили туди поранених яких мали евакуювати. Ротори транспорту не припиняли обертатися, щоб можна було миттєво піднятися в повітря.

Загалом у ході операції «Повітряний коридор» вдалося посадити гелікоптери на «Азовсталь» сім разів протягом наступних двох тижнів.Таким чином врятували 85 важко поранених солдатів. Також туди доставили інших воїнів, які добровільно відправилися в оточення, щоб допомогти побратимам. Деякі з них згодом зізнавалися, що не вірили в те, що зможуть колись вийти живими з цієї території.

Як відомо, Маріуполь був оточений російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі «Азовсталь». Серед них – представники полку Нацгвардії «Азов», морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Згодом росіяни дали згоду на евакуацію цивільних людей, які використовували «Азовсталь» як укриття від постійних бомбардувань міста. Водночас всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала.

16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів «Азовсталі», а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон «Маріуполь» виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з «Азовсталі», окрім як вийти до противника. 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.