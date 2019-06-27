У Миколаєві легковик протаранив три маршрутки



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Місце ДТП Фото: Новини N

Всі чотири автомобілі зазнали механічних пошкоджень

У Миколаєві автомобіль Volkswagen Passat влаштував ДТП за участю трьох маршрутних таксі. Внаслідок ДТП кілька людей було травмовано.

Про це пише місцеве видання «Новини N».

Наголошується, що Volkswagen на високій швидкості їхав по Центральному проспекту з боку вул. Бузника в напрямку вул. Пушкінської.

«У районі перетину з вул. Водопровідною Passat «наздогнав» ззаду маршрутку 75-го маршруту. Від потужного удару Mercedes відлетів на 20 метрів уперед. Після цього Volkswagen різко змінив траєкторію руху і врізався в маршрутку, яка стояла на зупинці Водопровідна. Від удару маршрутка рушила вперед і вдарила ще одну маршрутку, яка стояла там же», – йдеться у повідомленні.

Всі чотири автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Точна кількість постраждалих не уточнюєтсья.

Нагадаємо, 20 червня на пішохідному переході на Протасовому Яру в Києві автомобіль збив двох жінок, після чого водій авто намагався втекти.