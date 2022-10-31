Рашисти обстріляли буксири баржі зі збіжжям, є загиблі – «Південь»

Внаслідок обстрілу на судні виникла пожежа

Рашисти атакували портову інфраструктуру на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям. Унаслідок обстрілу два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома. Про це йдеться у зведенні ОК «Південь».

«Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони. Російські загарбники вранці завдали ракетного удару по Києву. Як повідомив міський голова, ударів було завдано по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.