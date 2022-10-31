Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли буксири баржі зі збіжжям, є загиблі – «Південь»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли буксири баржі зі збіжжям, є загиблі – «Південь»
фото: ілюстративне

Внаслідок обстрілу на судні виникла пожежа 

Рашисти атакували портову інфраструктуру на Очаківському напрямку, влучили по двох цивільних буксирах баржі із збіжжям. Унаслідок обстрілу два члени екіпажів загинули, доля ще одного – невідома. Про це йдеться у зведенні ОК «Південь».

«Ворог продовжує обстріли портової інфраструктури на Очаківському напрямку. Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони. Російські загарбники вранці завдали ракетного удару по Києву. Як повідомив міський голова, ударів було завдано по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Читайте також: Масований удар Росії по Україні: всі подробиці
Теги: ворог пожежа Миколаївщина обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів (фото)
Сьогодні, 16:45
Ворог сьогодні знову вранці гатив по нашій енергосистемі
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
Сьогодні, 14:45
Внаслідок обстрілу на Черкащині постраждали четверо людей
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Сьогодні, 14:29

Події в Україні

Аварійні відключення: Львівщина знеструмлена 
Аварійні відключення: Львівщина знеструмлена 
Рашисти обстріляли буксири баржі зі збіжжям, є загиблі – «Південь»
Рашисти обстріляли буксири баржі зі збіжжям, є загиблі – «Південь»
Готувала маршрути для «прориву» диверсантів: на Миколаївщині засуджено агентку РФ
Готувала маршрути для «прориву» диверсантів: на Миколаївщині засуджено агентку РФ
Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів
Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
23K
У Херсоні прогриміли вибухи
20K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
18K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
15K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
14K
Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту