У Києві водій фури вирішив розвернутися через три смуги руху перед мостом (відео)



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Скріншот з відео

Подібне порушення правил на цьому місці вже стало флешмобом

Нещодавно водій ледь не спровокував масову аварію при забороненому правилами розвороті біля моста Патона в Києві, перекривши рух на трьох смугах. Тепер його «подвиг» повторив водій вантажівки.

Відповідні кадри опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».

«Слідами таксиста Uber тепер пішли й водії фур. Хто наступний?», – підписав відео автор публікації.

Користувачі в коментарях іронізують, що подібне порушення правил на цьому місці вже стало флешмобом. Також вони додають, що відбійник або світлофор вирішили б проблему.

«Це вже стає схоже на флешмоб», «Штраф 250 грн. Це вже флешмоб почався», «Відбійник там треба поставити і закінчитися це свавілля!», «Може там світлофор поставити? І розмітку відповідну нанести?», «Наступним має бути тролейбус », – пишуть коментатори.

Нагадаємо, у Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW і Вантажівки MAN. Внаслідок аварії загинули чотири людини. Подія сталася на автодорозі «Василівка-Бердянськ».

Як повідомлялося, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

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