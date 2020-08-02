У Києві водій фури вирішив розвернутися через три смуги руху перед мостом (відео)
Подібне порушення правил на цьому місці вже стало флешмобом
Нещодавно водій ледь не спровокував масову аварію при забороненому правилами розвороті біля моста Патона в Києві, перекривши рух на трьох смугах. Тепер його «подвиг» повторив водій вантажівки.
Відповідні кадри опубліковано на Facebook-сторінці «Київ Оперативний».
«Слідами таксиста Uber тепер пішли й водії фур. Хто наступний?», – підписав відео автор публікації.
Користувачі в коментарях іронізують, що подібне порушення правил на цьому місці вже стало флешмобом. Також вони додають, що відбійник або світлофор вирішили б проблему.
«Це вже стає схоже на флешмоб», «Штраф 250 грн. Це вже флешмоб почався», «Відбійник там треба поставити і закінчитися це свавілля!», «Може там світлофор поставити? І розмітку відповідну нанести?», «Наступним має бути тролейбус », – пишуть коментатори.
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Як повідомлялося, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.