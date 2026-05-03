На Миколаївщині через ворожі атаки частково немає світла

Максим Бурич
glavcom.ua
glavcom.ua
На Миколаївщині через ворожі атаки частково немає світла
Зафіксовані влучання призвели до часткового відключення електроенергії
фото з відкритих джерел

Ворог атакував енергетику Миколаївщини

На 1529-й день повномасштабного вторгнення російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Миколаївську область. Основною ціллю загарбників знову стала критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма

Протягом минулої доби та в ніч на 3 травня ворог застосував БпЛА типу «Shahed» для ударів по енергетичних об’єктах області. Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, зафіксовані влучання призвели до часткового відключення електроенергії.

«Учора та сьогодні вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура. Є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають», – зазначив Кім.

Окрім енергетичних об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та житловий сектор. В Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У м. Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі, за його словами, учора ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій.

За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

Росія приховує провал на фронті – ISW
ЗСУ та СБУ уразили два танкери тіньового флоту РФ у Новоросійську
На Сумщині внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік, серед 18 поранених – дворічна дитина
На Миколаївщині через ворожі атаки частково немає світла
Карта бойових дій в Україні станом на 3 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

