На Миколаївщині через ворожі атаки частково немає світла

Ворог атакував енергетику Миколаївщини

На 1529-й день повномасштабного вторгнення російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Миколаївську область. Основною ціллю загарбників знову стала критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Протягом минулої доби та в ніч на 3 травня ворог застосував БпЛА типу «Shahed» для ударів по енергетичних об’єктах області. Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, зафіксовані влучання призвели до часткового відключення електроенергії.

«Учора та сьогодні вночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом вчергове була енергетична інфраструктура. Є часткове відключення населених пунктів області, наразі роботи з відновлення тривають», – зазначив Кім.

Окрім енергетичних об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та житловий сектор. В Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У м. Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі, за його словами, учора ворог девʼять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій.

За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.