Наслідки атаки на Тернопіль: у лікарнях залишаються семеро потерпілих

Максим Бурич
Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників
фото: ДСНС Тернопільської області

Стан усіх госпіталізованих – середньої важкості, стабільний

Станом на ранок 2 травня у медичних закладах Тернополя перебувають семеро людей, які дістали поранення під час масованого обстрілу міста напередодні. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Тернопільської ОВА Тараса Пастуха.

Наразі загальна кількість осіб, які звернулися за медичною допомогою після атаки 1 травня, зросла до 12 осіб. Госпіталізовано 7 пацієнтів, які наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Медики характеризують стан усіх госпіталізованих як середньої важкості. Наразі загрози їхньому життю немає. Ще 5 потерпілих отримали необхідну допомогу на місці або в травмпунктах та лікуватимуться вдома.

Очільник області запевнив, що всі пацієнти забезпечені необхідними медикаментами, а надання допомоги здійснюється в повному обсязі.

«Ситуація перебуває під контролем, надання медичної допомоги здійснюється в повному обсязі», – наголосив Тарас Пастух у своєму зверненні.

Як відомо, рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на Тернопіль. Пожежу, що виникла на одному з промислових об’єктів міста внаслідок влучання безпілотників, повністю загасили вранці 2 травня. 

Нагадаємо, що напередодні Тернопіль зазнав масованої атаки російськими БпЛА. Під час тривоги в місті лунали потужні вибухи, а над одним із районів здійнявся густий дим. Раніше повідомлялося про резонансний інцидент у місцевому храмі, де люди продовжували релігійні обряди під час вибухів, ігноруючи заклики рятувальників пройти в укриття.

Влада міста наголошує на важливості дотримання правил безпеки, оскільки ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну та промислову інфраструктуру регіону.

