Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Уламки знайшли у неділю, 26 квітня
фото з відкритих джерел

Розслідування інциденту здійснює прокуратура при Апеляційному суді Констанци

У Румунії втретє за вихідні виявили уламки безпілотника в повіті Тулча, неподалік населених пунктів Лункавіца та Векерені. Як інформує «Главком», про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За офіційною інформацією, уламки знайшли у неділю, 26 квітня. Район оточили співробітники Міністерства внутрішніх справ, аби гарантувати безпеку та обмежити доступ сторонніх осіб.

На місце події вирушила спільна група фахівців Міністерства оборони та Румунської служби інформації, яка має дослідити знайдені фрагменти та вилучити їх для подальшої експертизи. Розслідування інциденту здійснює прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Російська сторона поки що не коментувала заяву румунської влади.

Раніше у Румунії поблизу кордону з Україною 25 квітня виявили уламки двох безпілотників. Один із них, як повідомляється, впав у районі міста Галац і під час падіння пошкодив майно. Постраждалих не було.

Другий безпілотник, як йдеться у заяві Міністерства оборони країни, знайшли в районі ферми біля села Векерень у повіті Тулча.

Румунська влада поклала відповідальність за те, що сталося, на Росію, яка в ніч проти 25 квітня завдала по Україні, в тому числі по Одеській області, що межує з Румунією, масованого удару.

Нагадаємо, під час російської атаки по Одещині дрони рухалися поблизу кордону з Румунією. Британські літаки, які патрулюють румунський повітряний простір, стежили за їхнім пересуванням. Згодом уламки БпЛА знайшли в прикордонних румунських районах.

До слова, з початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Кожен такий інцидент ретельно фіксується і аналізується. «Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», – повідомили у виданні.

Інциденти відбувалися по всій території країни. Порушення фіксували як у північних регіонах, так і в центральній частині та на півдні, а також на території Придністров’я.

Також Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні.

Читайте також:

Теги: вихідні прокуратура розслідування безпілотник майно влада Румунія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua