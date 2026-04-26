У Румунії втретє за вихідні знайдено уламки дрона

Розслідування інциденту здійснює прокуратура при Апеляційному суді Констанци

У Румунії втретє за вихідні виявили уламки безпілотника в повіті Тулча, неподалік населених пунктів Лункавіца та Векерені. Як інформує «Главком», про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За офіційною інформацією, уламки знайшли у неділю, 26 квітня. Район оточили співробітники Міністерства внутрішніх справ, аби гарантувати безпеку та обмежити доступ сторонніх осіб.

На місце події вирушила спільна група фахівців Міністерства оборони та Румунської служби інформації, яка має дослідити знайдені фрагменти та вилучити їх для подальшої експертизи. Розслідування інциденту здійснює прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Російська сторона поки що не коментувала заяву румунської влади.

Раніше у Румунії поблизу кордону з Україною 25 квітня виявили уламки двох безпілотників. Один із них, як повідомляється, впав у районі міста Галац і під час падіння пошкодив майно. Постраждалих не було.

Другий безпілотник, як йдеться у заяві Міністерства оборони країни, знайшли в районі ферми біля села Векерень у повіті Тулча.

Румунська влада поклала відповідальність за те, що сталося, на Росію, яка в ніч проти 25 квітня завдала по Україні, в тому числі по Одеській області, що межує з Румунією, масованого удару.

Нагадаємо, під час російської атаки по Одещині дрони рухалися поблизу кордону з Румунією. Британські літаки, які патрулюють румунський повітряний простір, стежили за їхнім пересуванням. Згодом уламки БпЛА знайшли в прикордонних румунських районах.

До слова, з початку повномасштабної війни Росії проти України, з лютого 2022 року, Молдова зафіксувала 54 випадки порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотниками.

Кожен такий інцидент ретельно фіксується і аналізується. «Ми документуємо кожен проліт та кожен уламок. Інформація зберігається та аналізується для оцінки загроз національній безпеці», – повідомили у виданні.

Інциденти відбувалися по всій території країни. Порушення фіксували як у північних регіонах, так і в центральній частині та на півдні, а також на території Придністров’я.

Також Російська Федерація планує розгорнути на території Білорусі інфраструктуру для запуску та управління далекобійними безпілотниками, що може суттєво підвищити інтенсивність атак по Україні.