Атака на Тернопіль: віряни у церкві причащаються під час повітряної тривоги (відео)

У Тернополі під час масованої атаки БпЛА стався скандал через ігнорування тривоги

Сьогодні, 1 травня, Тернопіль опинився під масованим ударом ворожих безпілотників. Поки сили ППО відбиваютьатаку, а в місті лунають вибухи, у соцмережах спалахнула хвиля обурення через поведінку окремих містян, які продовжували релігійні обряди, нехтуючи загрозою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

У п’ятницю пообіді у Тернополі пролунало кілька сильних вибухів.

Особливий резонанс викликало відео, на якому видно, що в одному з храмів міста під час повітряної тривоги та звуків вибухів не припинили богослужіння. Люди продовжували причащатися, попри критичну небезпеку та заклики негайно пройти в укриття.

Поведінка людей, які залишилися в храмі, викликала жорстку критику, адже скупчення людей під час атак є прямою загрозою життю та ускладнює роботу рятувальних служб.

Рівень загрози для західних регіонів залишається високим.

Важливо! Під час тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття. Дотримуйтеся правила «двох стін», якщо не встигли дістатися бомбосховища.

