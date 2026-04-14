У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку

Дрон влучив у багатоповерхівку у Шевченківському районі

Унаслідок ворожого удару є постраждала

Уранці 14 квітня російський безпілотник атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Під удар потрапили останні поверхи будинку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Через ворожу атаку одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Синєгубов уточнив, що постраждалій 44 роки.

Ворожий безпілотник влучив у балкон квартири багатоповерхового будинку. На місці події працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня 2026 року. За даними слідства, фігурантка в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3».

Правоохоронці затримали агентку «на гарячому» в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру.

Як повідомлялося, 6 квітня російський ударний безпілотник поцілив у верхній поверх житлового багатоповерхового будинку в Харкові. Очільник міста Ігор Терехов оприлюднив кадри моменту вибуху та перші наслідки чергового акту терору проти цивільного населення

До слова, у понеділок, 13 квітня, російські окупанти завдали цинічного удару по автомобілю швидкої екстреної допомоги у Херсоні. Двоє медиків постраждали.