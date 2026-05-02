Удар по Харкову та атака на порт в Ізмаїлі: головне за ніч
Дайджест новин, що сталися у ніч 2 травня 2026 року
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у Миколаєві, уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина, Пентагон оголосив про виведення військ США з Німеччини, росіяни атакували портову інфраструктуру в Ізмаїлі.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти травня:
Атака на Миколаїв
Російські терористи завдали ударів дронами-камікадзе типу Shahed по енергетичній та критичній інфраструктурі Миколаєва. За попередніми даними, інформація про постраждалих відсутня.
Удар по Харкову
Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки «шахеда» влучили у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхового будинку в Шевченківському районі. Уламки безпілотника буквально влетіли всередину квартири, де перебував чоловік.
Обстріл Одещини
Окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти міста Ізмаїл.
Рішення Пентагону щодо військового контингенту в Німеччині
Сполучені Штати Америки почнуть виведення близько 5 тис. військовослужбовців із Німеччини.
За словами головного речника Пентагону Шона Парнелла, процес скорочення контингенту триватиме від шести до 12 місяців.
Інші важливі новини:
- Франція зафіксувала рекордний наплив добровольців до армії.
- Російський хакер визнав провину в атаках на енергетику України і США.
