«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії

Нова оборонна концепція ЄС потребує постійного розвитку та інвестицій

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що запропонована Євросоюзом «стіна дронів» не зможе повністю захистити від атак російських безпілотників. В інтерв’ю латвійському телебаченню він наголосив, що йдеться не про фізичний бар’єр, а про систему виявлення та протидії загрозам, пише «Главком».

«Це не стіна з каменю чи бетону», – пояснив міністр.

За словами Спрудса, концепція подібна до ізраїльської системи «Залізний купол». Вона не гарантує абсолютного захисту, але дозволяє своєчасно виявляти та знищувати цілі.

Він підкреслив, що така система потребує постійного розвитку та вдосконалення. Зокрема, цього року Латвія планує закупити 500 дронів-перехоплювачів для посилення оборони.

Ініціативу створення «стіни дронів» уперше озвучила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте у 2024 році. Згодом її підтримали низка країн Європи, зокрема Німеччина, Польща та Фінляндія.

Раніше вже повідомлялось, що Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем.

Нагадаємо, Польща підписала масштабну оборонну угоду вартістю $4,3 млрд на створення інтегрованої системи протидії безпілотникам, яку у Варшаві вже називають «стіною з дронів».