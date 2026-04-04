В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ

ДСНС ліквідувала пожежу в офісно-складській будівлі

На ранок суботи, 4 квітня 2026 року, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. Внаслідок влучання російського БпЛА в Києві виникла пожежа у триповерховій офісно-складській будівлі. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, запобігши його поширенню на сусідні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці події працювали посилені розрахунки ДСНС. До ліквідації наслідків атаки було залучено 40 вогнеборців та 9 одиниць спеціальної техніки.

фото: ДСНС

Попри значні пошкодження самої будівлі та складських приміщень, людських жертв вдалося уникнути.

Нагадаємо, зранку 4 квітня російські терористи атакували Київ безпілотниками. За інформацією Кличка, у Дарницькому районі, попередньо, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі.