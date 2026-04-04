Головна Київ Новини
search button user button menu button

В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ
Вогнеборці приборкали займання
фото: ДСНС Києва

ДСНС ліквідувала пожежу в офісно-складській будівлі

На ранок суботи, 4 квітня 2026 року, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. Внаслідок влучання російського БпЛА в Києві виникла пожежа у триповерховій офісно-складській будівлі. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, запобігши його поширенню на сусідні об'єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На місці події працювали посилені розрахунки ДСНС. До ліквідації наслідків атаки було залучено 40 вогнеборців та 9 одиниць спеціальної техніки.

В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ фото 1
фото: ДСНС
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ фото 2
фото: ДСНС

Попри значні пошкодження самої будівлі та складських приміщень, людських жертв вдалося уникнути.

В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ фото 3
фото: ДСНС
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ фото 4
фото: ДСНС
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ фото 5
фото: ДСНС

Нагадаємо, зранку 4 квітня російські терористи атакували Київ безпілотниками. За інформацією Кличка, у Дарницькому районі, попередньо, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі.

Теги: Київ безпілотник пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua