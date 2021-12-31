Масштабні пожежі у Колорадо: згоріли понад 500 будинків

У Колорадо – масштабні пожежі: згоріли понад 500 будинків, шість людей отримали травми

Штормовий вітер спричинив лісові пожежі

Через сильний вітер у Колорадо виникли масштабні пожежі. Понад 500 будинків згоріли. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у місті Супіріор та навколо нього могли згоріти 580 будинків.

Absolutely devastating. Sending my thoughts to the thousands of families impacted by the fires in #Colorado.



Keep all the first responders in your thoughts for what is surely going to be a long night. #Louisville #coloradofires #boulderfire #BoulderFires https://t.co/vLfowj36Cq — Steve Scanland (@SScanland) December 31, 2021

Також вогонь охопив торговий центр і готель у місті.

Вітер зі швидкістю 80−100 миль на годину (160 км) з поривами до 115 миль на годину спричинив лісові пожежі, які призвели до травмування щонайменше шести людей.

FIRE EVACUATIONS



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6 — Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021

Губернатор Джаред Поліс, який оголосив у цьому районі надзвичайний стан, сказав, що полум’я охопило футбольне поле за лічені секунди.

До слова, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.