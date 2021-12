Масштабні пожежі у Колорадо: згоріли понад 500 будинків

Через сильний вітер у Колорадо виникли масштабні пожежі. Понад 500 будинків згоріли. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у місті Супіріор та навколо нього могли згоріти 580 будинків.

Absolutely devastating. Sending my thoughts to the thousands of families impacted by the fires in #Colorado.



Keep all the first responders in your thoughts for what is surely going to be a long night. #Louisville #coloradofires #boulderfire #BoulderFires https://t.co/vLfowj36Cq