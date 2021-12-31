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    Масштабні пожежі у Колорадо: згоріли понад 500 будинків

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    У Колорадо &ndash; масштабні пожежі: згоріли понад 500 будинків, шість людей отримали травми - Масштабні пожежі у Колорадо: згоріли понад 500 будинків
    У Колорадо – масштабні пожежі: згоріли понад 500 будинків, шість людей отримали травми
    фото: Facebook

    Штормовий вітер спричинив лісові пожежі

    Через сильний вітер у Колорадо виникли масштабні пожежі. Понад 500 будинків згоріли. Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що у місті Супіріор та навколо нього могли згоріти 580 будинків.

    Також вогонь охопив торговий центр і готель у місті.

    Вітер зі швидкістю 80−100 миль на годину (160 км) з поривами до 115 миль на годину спричинив лісові пожежі, які призвели до травмування щонайменше шести людей.

    Губернатор Джаред Поліс, який оголосив у цьому районі надзвичайний стан, сказав, що полум’я охопило футбольне поле за лічені секунди.

    До слова, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.

    Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.

    Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.

    Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.

    Теги: пожежа США
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    Масштабні пожежі у Колорадо: згоріли понад 500 будинків