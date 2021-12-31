Масштабні пожежі у Колорадо: згоріли понад 500 будинків
Штормовий вітер спричинив лісові пожежі
Через сильний вітер у Колорадо виникли масштабні пожежі. Понад 500 будинків згоріли. Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що у місті Супіріор та навколо нього могли згоріти 580 будинків.
Absolutely devastating. Sending my thoughts to the thousands of families impacted by the fires in #Colorado.— Steve Scanland (@SScanland) December 31, 2021
Keep all the first responders in your thoughts for what is surely going to be a long night. #Louisville #coloradofires #boulderfire #BoulderFires https://t.co/vLfowj36Cq
Також вогонь охопив торговий центр і готель у місті.
#MarshallFire burning in #BoulderCounty, #Colorado via @GMoore34 #BoulderFires #COwx https://t.co/z7zgjxpfq4— BC Wildfire Weekly - Now Covering #COVID19 (@BCWildfireWkly) December 31, 2021
Вітер зі швидкістю 80−100 миль на годину (160 км) з поривами до 115 миль на годину спричинив лісові пожежі, які призвели до травмування щонайменше шести людей.
FIRE EVACUATIONS— Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021
“Leave now!”
Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate
Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews
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Губернатор Джаред Поліс, який оголосив у цьому районі надзвичайний стан, сказав, що полум’я охопило футбольне поле за лічені секунди.
До слова, пізно ввечері 28 грудня Міністерство охорони здоров'я повідомило про вибух у Косівській центральній районній лікарні.
Згодом у ДСНС повідомили, що пожежники врятували з вогню трьох людей. Спершу місцеві рятувальники заявили, що виявили на місці події тіла двох пацієнтів.
Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що попередньо кількість жертв становить три особи. Крім того, за її словами, ще одна людина померла від коронавірусу.
Вчора на нараді у Мінрегіоні було вирішено, що усі ковідні лікарні терміново перевірять рятувальники.