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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 28 серпня

Надія Клочко
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 28 серпня
Росіяни завдали чергового удару по Дніпропетровщині
фото: Валентин Резніченко

Росіяни намагалися пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях на Луганщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Запорізька область

Вночі окупант поцілив в цивільній об’єкт – в один із дачних кооперативів в Шевченківському районі Запоріжжя. Постраждалих немає. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення, від ушпиталення відмовились. Руйнувань зазнали три дачні будинки, в яких нікого не було.

Також тривають обстріли ворога по лінії зіткнення. Від потраплянь артилерії потерпає м. Оріхів. Багато руйнувань у приватному секторі.

Дніпропетровщина

Росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському ударили 6 разів за ніч. У Нікополі понівечені кілька житлових будинків та автівок. Понад 1 500 сімей без світла.

У Марганецькій громаді один будинок знищений, до десяти – пошкоджені. Є руйнація складів та цехів місцевої фабрики. Пошкоджена лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді є руйнація житлових будинків.

У Криворізькому районі обстріляли Зеленодольську громаду, поцілили по дачному масиву та підприємству. Всюди минулося без загиблих та поранених.

Харківщина

Вночі окупанти обстріли в Харківському районі області. Потрапляння зокрема на територію дитячого табору. Без постраждалих і без руйнувань. За минулу добу – обстріли Харкова, Богодухівського району, Чугуївського та Ізюмського районів. У Золочеві через обстріл зруйнований будинок, загинула одна людина.

Луганщина

Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів ворога.

Загалом літаки окупантів завдали авіаударів поблизу чотирьох населених пунктів. Лише за ніч, що минула, 17 разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У п’ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак долучалися танки.

Донеччина

Вночі відбулися обстріли Слов'янська (пошкоджені багатоповерхівки і школа), Краматорська (цілили по об'єктах транспортної інфраструктури, пошкоджені багатоповерхівки), Авдіївки (околиці). За минулу добу одна людина загинула, двоє – поранені.

Обстріли з артилерії, РСЗВ «Ураган», «Град», ракета ЗРК С-300. Обстріляні Авдіївка, с. Роздольне. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора та сьогодні, орієнтовно о 04:00 та 06:00 в с. Широке були обстріли за межами села. Також обстріли були вчора ввечері. Внаслідок обстрілів в с.Широке зруйновано два житлових будинки та сільгоспбудівлі у домогосподарствах. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Увечері та вночі у Херсоні лунали потужні вибухи. Також декілька годин область знову була без світло та водопостачання. ЗСУ знищили склади боєприпасів військ РФ поблизу Херсона – в Інженерному та Чорнобаївці і вкотре вдарили по Антонівському та Дар'ївському мостах.

Найскладніша ситуація залишається у Каховському і Бериславському районах. Через постійні бойові дії багато сіл на межі знищення, у деяких з них не має води і світла майже пів року.

Останнім часом в області активізувалися телефонні соцопитування. Людям телефонують із питаннями, як їм живеться, що думають з приводу Росії та як відносяться до Путіна. Тривають і подворові обходи та перевірка паспортів і телефонів російськими військовими.

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабної війни Росії проти України. На Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках українські захисники зупинили наступ російських загарбників та змусили їх відійти.

Теги: росія окупанти війна Україна окупація

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