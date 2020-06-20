У неділю українці зможуть побачити унікальне сонячне затемнення



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Кільцеве сонячне затемнення, Австралія, 13 травня 2013 року Фото: Colin Legg

Кільцеве затемнення буває не часто – всього кілька разів на 100 років

У неділю, 21 червня, у низці місць нашої планети можна буде побачити кільцеве сонячне затемнення, коли Місяць частково затуляє Сонце.

Про це повідомляє Science Alert.

Таке явище виникає під час сонячного затемнення, коли Місяць перебуває найдалі від Землі, тоді супутник нашої планети не повністю затуляє Сонце і навколо нього утворюється немов би кільце вогню.

Як зазначає видання, один з найбільш приголомшливих прикладів такого затемнення у 2013 році зафільмували фотограф Колін Легг та студент-астроном Джефф Сімс у Західній Австралії.

21 червня побачити «Вогняне кільце» повною мірою можна буде з Центральної Африки та Азії, починаючи з 3:45 UTC (6:45 за Києвом).

В інших місцях — від південного сходу Європи (зокрема в Україні) до півночі Австралії — це явище можна буде побачити частково. Звісно ж, побачити це затемнення можна буде в разі ясної погоди. На піку затемнення Місяць затулятиме 99,4% площі нашої зірки.

Також видання зазначає, що в інтернеті транслюватимуть це явище.

Звичайно, затемненння можна буде спостерігати лише, якщо небо не буде затягнуте хмарами. Окрім цього, кільцеве затемнення у червні 2020 збігається із днем літнього сонцестояння.

Колись люди вірили, що саме цього дня спостерігається найвищий розквіт сид природи. На думку астрологів, цей день важливий і зможе навіть впливати на емоційний стан людини.