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    У неділю Україну прогріє до +30, але дощі не відступлять

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    У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 23-25&deg; - У неділю Україну прогріє до +30, але дощі не відступлять
    У Києві сьогодні буде сухо, температура вдень 23-25°
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Дощі та грози прогнозують у західних та місцями у південних областях

    У неділю, 16 травня, у західних та місцями у південних областях України очікують короткочасні дощі очікуються, середня температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Без опадів, лише вдень у західних та місцями у південних областях короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 6-11°, вдень 16-21° ( у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°); на решті території вночі 9-14°, вдень 21-26°, у південно-східній частині 25-30°», – йдеться у прогнозі.

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    У Києві сьогодні буде без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 23-25°.

    До слова, синоптики розповіли, яким буде літо.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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