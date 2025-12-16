Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався

Питання тривалості гарантій безпеки для України залишаються відкритими

Україна на переговорах зі США щодо «мирного плану» врегулювання російсько-української війни поки не обговорювала питання строку дії гарантій безпеки для Києва. Про це 16 грудня в Гаазі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом повідомив президент України Володимир Зеленський, захід транслював канал Офісу президента в YouTube.

«Складно сказати, на скільки років це, ми це ще не обговорюємо, чи це буде обмежено якимись роками, ті чи інші гарантії, або ні», – відповів на запитання щодо цього Зеленський.

За його словами, єдине, що було дуже важливим для української сторони, – це те, що гарантії безпеки для України мають бути проголосовані в Конгресі США.

«Ми віримо, що такі гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це Росія і це агресор, чи зупинять їх у майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми чітко з вами не знаємо. Тому ми й хочемо всі гарантії мати – блок, подібний до ст. 5 [статуту НАТО], як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію, якщо, припустимо, вона буде», – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що «такі самі питання», які «не дуже комфортні», ставить і партнерам.

«А відповідь одна. Що буде, якщо буде агресія, як будуть реагувати США? Якщо повторна агресія, як будуть реагувати європейські партнери? Як буде реагувати світ? Санкції, зброя, відповіді? Як будуть реагувати на море, на полі бою? Тобто тут дійсно багато речей», – наголосив Зеленський.

Він додав, що хоче дістати якомога зрозуміліші відповіді на це.

«І щоб вони були підтримані в якому форматі – в юридично зобов'язуючому», – резюмував Зеленський.

