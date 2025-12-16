Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
фото з трансляції

Питання тривалості гарантій безпеки для України залишаються відкритими

Україна на переговорах зі США щодо «мирного плану» врегулювання російсько-української війни поки не обговорювала питання строку дії гарантій безпеки для Києва. Про це 16 грудня в Гаазі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом повідомив президент України Володимир Зеленський, захід транслював канал Офісу президента в YouTube.

 «Складно сказати, на скільки років це, ми це ще не обговорюємо, чи це буде обмежено якимись роками, ті чи інші гарантії, або ні», – відповів на запитання щодо цього Зеленський.

За його словами, єдине, що було дуже важливим для української сторони, – це те, що гарантії безпеки для України мають бути проголосовані в Конгресі США.

«Ми віримо, що такі гарантії будуть працювати. Хоча ми всі розуміємо, що це Росія і це агресор, чи зупинять їх у майбутньому ті чи інші гарантії, безумовно, ми чітко з вами не знаємо. Тому ми й хочемо всі гарантії мати – блок, подібний до ст. 5 [статуту НАТО], як будуть реагувати партнери. Ми хочемо розуміти, як будуть реагувати на повторну агресію, якщо, припустимо, вона буде», – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що «такі самі питання», які «не дуже комфортні», ставить і партнерам.

«А відповідь одна. Що буде, якщо буде агресія, як будуть реагувати США? Якщо повторна агресія, як будуть реагувати європейські партнери? Як буде реагувати світ? Санкції, зброя, відповіді? Як будуть реагувати на море, на полі бою? Тобто тут дійсно багато речей», – наголосив Зеленський.

Він додав, що хоче дістати якомога зрозуміліші відповіді на це.

«І щоб вони були підтримані в якому форматі – в юридично зобов'язуючому», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що Україна розраховує отримати до €45 млрд 2026 року коштом заморожених активів РФ. Зеленський визнав, що Україні зараз «точно непросто» й «точно є фінансові виклики».

Президент України заявив у парламенті Нідерландів, що світ має забезпечити юридичну відповідальність Росії за воєнні злочини. Зеленський наголосив, що робота юридичних команд, які готують інфраструктуру притягнення Росії до відповідальності, триває.

На минулому тижні президент України Володимир Зеленський відвідав Куп’янськ на фронті, щоб спростувати заяви президента Росії Володимира Путіна про нібито захоплене місто та показати світу правду про контроль України над територією. 

Читайте також:

Теги: росія війна агресія Володимир Зеленський Україна президент безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Віткофф і Кіт Келлог
План Віткоффа. Без паніки
20 листопада, 13:38
Все, що на рівні стереотипів прокачувалося щодо американців, описано чорним по білому з кучерявим підписом Трампа
Про що насправді нова стратегія нацбезпеки США
8 грудня, 14:01
Син Оксани Кобель пролежав під завалами понад 10 годин
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
21 листопада, 14:10
Морські безпілотники оснащені кулеметами та протитанковими керованими ракетами
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
23 листопада, 10:35
Нині триває 1375-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2025 року
29 листопада, 08:29
Трамп наголошує, що в Україні давно не проводилися вибори
Вибухи у Росії, заяви Трампа про війну: головне за ніч
11 грудня, 05:16
Бразилець виступав за ЦСКА з 2006 до 2008 року
Ексзірка московського ЦСКА вчетверте потрапив за ґрати через несплату аліментів
19 листопада, 11:53
В Європі виявили невразливий штам вірусу віспи мавп
Мавпяча віспа мутувала: Європа потерпає від нового штаму, стійкого до ліків
12 грудня, 12:32
У Києві затримали чоловіка, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частина та ТЕЦ
Передавав дані про військові частини і ТЕЦ Києва: затримано 21-річного агента РФ
11 грудня, 11:53

Політика

Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
Зеленський: Строк дії гарантій безпеки для України поки не обговорювався
Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ
Зеленський назвав суму, яку може отримати Україна від заморожених активів РФ
На «Рамштайні» Шмигаль запропонував новий рівень фінансування допомоги Україні
На «Рамштайні» Шмигаль запропонував новий рівень фінансування допомоги Україні
Президент України планує дистанційно долучиться до саміту лідерів ЄС
Президент України планує дистанційно долучиться до саміту лідерів ЄС
Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні
Нідерланди прискорюють військову допомогу Україні
Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності
Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua