НАТО розглядає превентивні удари по Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
НАТО розглядає превентивні удари по Росії
Європа зазнала численних гібридних військових інцидентів
Голова військового комітету НАТО заявив, що «превентивний удар» можна вважати «оборонною дією»

НАТО розглядає можливість «більш агресивної» реакції на кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Голова військового комітету НАТО Адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс розглядає можливість посилення своєї реакції на гібридну війну з боку Москви. «Ми вивчаємо все... У кіберпросторі ми реагуємо на події. Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними, а не реагувати на події», – сказав він.

Європа зазнала численних гібридних військових інцидентів – деякі з них приписують Росії, а інші залишаються незрозумілими – від перерізання кабелів у Балтійському морі до кібератак по всьому континенту. Деякі дипломати, особливо зі східноєвропейських країн, закликали НАТО почати завдавати ударів у відповідь. Така реакція була б найпростішою у випадку кібератак, де багато країн мають наступальні можливості, але була б менш простою у випадку саботажу або вторгнень дронів.

Драгоне заявив, що «превентивний удар» можна вважати «оборонною дією», але додав: «Це далеке від нашого звичного способу мислення та поведінки».

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен додала, що більш рішучі дії «є тим, що ми розглядаємо. Наразі я не думаю, що в цьому є необхідність. Ми також повинні зробити крок назад і ретельно проаналізувати, чого прагне агресор. Тоді, ймовірно, ми не повинні бути істеричними. У нас є власний план дій, і ми повинні довіряти йому, оскільки він є досить надійним».

Драгоне визнав, що одна з проблем полягає в тому, що НАТО та його члени мають «набагато більше обмежень, ніж наші партнери, через етику, через законодавство, через юрисдикцію. Це проблема. Я не хочу сказати, що це програшна позиція, але це складніша позиція, ніж у наших партнерів». Голова військового комітету НАТО зазначив, що найважливішим випробуванням є запобігання майбутній агресії.

До слова, головні осінні навчання «Морозні вітри 2025» під керівництвом ВМС відбудуться у Південній Фінляндії, Архіпелаговому морі та гирлі Фінської затоки з 24 листопада по 4 грудня 2025 року. Окрім ВМС, у міжнародних військово-морських навчаннях візьмуть участь війська та кораблі армії, повітряних сил, підрозділу логістики збройних сил та прикордонної охорони Фінляндії.

Як повідомлялося, ветерани Збройних сил України, які пройшли війну, навчатимуть німецьких офіцерів. Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів.

