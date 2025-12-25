РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)

Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів РФ

Уночі 25 грудня росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

«На жаль, одна загинула людина – тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

До слова, уночі 23 грудня росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.