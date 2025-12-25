Головна Одеса Новини
search button user button menu button

РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
На місці працюють усі екстрені служби
фото: ДСНС Одещини

Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів РФ

Уночі 25 грудня росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники.

РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото) фото 1
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото) фото 2

«На жаль, одна загинула людина – тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

До слова, уночі 23 грудня росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Читайте також:

Теги: війна Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відеозвіти з акцій «флаговтыка» враховують при складанні своїх мап західні та російські медіа
Що таке «Флаговтык»? Укладачі карт лінії фронту пояснили, як росіяни здійснюють «окупацію авансом»
30 листопада, 13:49
Орпо: Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
4 грудня, 05:49
Відновлення польотів в Україну стане можливим після безпечного неба та відкриття аеропортів
Три європейські лоукостери готові відновити польоти в Україну після відкриття неба
4 грудня, 16:18
На кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
Перемир'я Трампа під загрозою: на кордоні Таїланду та Камбоджі знову спалахнули бої
8 грудня, 05:32
Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
27 листопада, 08:43
У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
19 грудня, 16:28
Віткофф (праворуч), представник РФ Ушаков (ліворуч), Дмитрієв (другий праворуч) та зять Трампа Кушнер на зустрічі 2 грудня
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
21 грудня, 05:55
Володимир Зеленський підкреслив, що мирна угода не передбачає автоматичного зняття санкцій з Росії
Якою буде доля санкцій проти Росії після війни. Зеленський пояснив, що говорить мирна угода
Вчора, 10:20
Пам’ятник Михаїлу Булгакову на Андріївському узвозі
Булгаков на Андріївському узвозі: демонтаж пам’ятника спровокував палку дискусію в мережі
23 грудня, 00:05

Новини

РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
РФ вдарила по Одещині: є загибла та постраждалі (фото)
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
В Одесі 25 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу
Порт «Південний» відновив роботу після обстрілу
Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру
Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру
Поліція та зоозахисники відреагували на скандал із «котокафе» в Одесі – подробиці
Поліція та зоозахисники відреагували на скандал із «котокафе» в Одесі – подробиці

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua