Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
Лубінець повідомив, що серед повернутих громадян є маломобільні та тяжкохворі українці
фото: Дмитро Лубінець

Повернення українців відбулося за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста

В Україну повернули 15 громадян, яких утримувала країна-агресор РФ. Про це 16 грудня у Facebook повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що провів робочу зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також із керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні й РФ. За словами Москалькової, це відбулося на білорусько-українському кордоні.

Про перебування на території Білорусі свідчать державний герб, а також прапор Республіки Білорусь на фото, яке опублікував Лубінець.

За його словами, за підсумками зустрічі вдалося досягнути низки домовленостей, зокрема щодо:

  • передавання 2 тис. посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листів від рідних;
  • верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, списки передали відповідним органам;
  • передавання списків важкопоранених і тяжкохворих громадян, а також незаконно затриманих цивільних українців;
  • ситуації із засудженими в РФ українськими військовополоненими, також передали відповідні списки;
    низки інших гуманітарних питань.

Омбудсмен зазначив, що більшість із 15 громадян України, які повернулися додому з РФ і тимчасово окупованих територій, є маломобільними. Серед них – 56-річна жінка, у якої був інсульт і яка понад чотири роки вимушено перебувала в Росії. Її донька звернулася до офісу омбудсмена із проханням допомогти у виїзді.

Окрім того, в Україну повернулося ще 45 українців, які перебували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.

«Працюємо, аби повернути всіх українців додому», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував можливість проведення обміну військовополоненими напередодні Різдва.

Читайте також:

Теги: росія війна Україна Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
21 листопада, 08:11
Фінляндія розпочала військові навчання біля кордону з РФ
Фінляндія проводить навчання біля кордону з РФ
17 листопада, 16:13
Трамп: У мене ще одна справа з Путіним. Я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав
Трамп заявив, що здивований Путіним
18 листопада, 23:27
Старший радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (зліва направо), економічний радник президента Росії Кирило Дмитрієв та спецпредставник США Стів Віткофф прибули на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до Кремля у Москві
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднив докази
26 листопада, 00:39
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
26 листопада, 22:14
Спілкування Міндіча і Умєрова відбулося на початку липня
Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ
19 листопада, 14:49
Мирний план розробляли спецпредставник Трампа Віткофф і російський посланник Дмитрієв
Трамп і Рубіо до останнього не знали про мирний план США: Bloomberg назвав авторів документа
23 листопада, 19:41
На Байконурі після запуску російського «Союзу» пошкоджено стартовий майданчик
РФ тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос
28 листопада, 08:01
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 14 грудня: де і коли не буде електрики
13 грудня, 19:38

Події в Україні

Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
«Нова пошта» закриває останнє відділення у Святогірську
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua