Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець

Лубінець повідомив, що серед повернутих громадян є маломобільні та тяжкохворі українці

Повернення українців відбулося за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста

В Україну повернули 15 громадян, яких утримувала країна-агресор РФ. Про це 16 грудня у Facebook повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що провів робочу зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, а також із керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні й РФ. За словами Москалькової, це відбулося на білорусько-українському кордоні.

Про перебування на території Білорусі свідчать державний герб, а також прапор Республіки Білорусь на фото, яке опублікував Лубінець.

За його словами, за підсумками зустрічі вдалося досягнути низки домовленостей, зокрема щодо:

передавання 2 тис. посилок із гуманітарною допомогою для українських військовополонених, а також листів від рідних;

верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, списки передали відповідним органам;

передавання списків важкопоранених і тяжкохворих громадян, а також незаконно затриманих цивільних українців;

ситуації із засудженими в РФ українськими військовополоненими, також передали відповідні списки;

низки інших гуманітарних питань.

Омбудсмен зазначив, що більшість із 15 громадян України, які повернулися додому з РФ і тимчасово окупованих територій, є маломобільними. Серед них – 56-річна жінка, у якої був інсульт і яка понад чотири роки вимушено перебувала в Росії. Її донька звернулася до офісу омбудсмена із проханням допомогти у виїзді.

Окрім того, в Україну повернулося ще 45 українців, які перебували в пунктах тимчасового тримання іноземців на території РФ.

«Працюємо, аби повернути всіх українців додому», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував можливість проведення обміну військовополоненими напередодні Різдва.