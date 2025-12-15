Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні

Український лідер зазначив, що переговори були детальними та спрямовані на забезпечення гідного завершення війни

Президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США, як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

«У нас завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось – гідність. Це те, що зупинило Росію», – заявив Зеленський.

Український лідер додав, що Україна продовжить дипломатичну роботу для завершення війни.

Нагадаємо, що один із перших українських офісів з експорту озброєння буде відкритий у Німеччині. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час німецько-українського економічного форуму в Берліні 15 грудня. Німеччина є одним із найбільших торговельних партнерів України в Європі, додав Зеленський, висловивши впевненість, що «так буде залишатись і надалі».

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.