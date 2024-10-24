Обстріл Старокостянтинова: з'явилися нові подробиці атаки РФ

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл Старокостянтинова

Під час ліквідації наслідків атаки на Старокостянтинів окупанти повторно вдарили по місту. Рятувальники не постраждали. Про це повідомляє ДСНС України.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці», – йдеться у повідомленні.

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З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей фото: ДСНС України

Зазначається, що особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань.

«Ніхто з надзвичайників не постраждав», – констатували рятувальники.

Обстріл Старокостянтинова

Нагадаємо, 24 жовтня російські війська атакували Старокостянтинів Хмельницької області. В регіоні було оголошено тривогу близько четвертої години ранку. Після цього в області пролунали вибухи.

Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі. Рятувальники ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей.