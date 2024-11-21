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Росіяни знову везуть пропагандистів на окуповані території – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни знову везуть пропагандистів на окуповані території – Центр нацспротиву
Кремль везе пропагандистів на окуповані території України
Фото: Центр Національного спротиву

Псевдожурналісти та блогери приїхали на окуповані українські території

На тимчасово окуповані території Донецької області прибули 20 псевдожурналістів і блогерів, залучених до кремлівського проєкту «Шум». Їхня мета – створення пропагандистської картинки «русского мира» та виправдання злочинів, скоєних окупантами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Пропагандистам показали «зразкових» лікарів, вчителів та «героїв СВО», намагаючись зобразити окупацію як ідилію. Водночас місцевих колаборантів нагородили членством у «союзі журналістів РФ» за їхню цинічну службу Кремлю», – йдеться у повідомленні.

У Центрі підкреслюють, що цей візит є частиною кампанії з просування фальшивого образу «нової нормальності», покликаної приховати жахливі умови життя під російським контролем.

Нагадаємо, з наступного місяця «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР» втратять чинність, оскільки Росія прагне завершити повну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники організували збір коштів на війну проти України. Захід провели в одній із захоплених шкіл, прикриваючись «волонтерською діяльністю». Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Окрім цього, Центр національного спротиву повідомив, що росіяни створять Центри популяризації російської «мови» на всіх тимчасово окупованих територіях України. 

Також окупанти на Херсонщині навчають вчителів-колаборантів виявляти дітей, які «за Україну».

Окрім того, стало відомо, що люди під окупацією не отримають компенсацію після вакцинації без паспорта РФ.

Раніше стало відомо, що жителі тимчасово окупованих територій України можуть залишитися без опалення, якщо не матимуть російського паспорта.

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Теги: росія окупанти пропаганда опалення окуповані території окупація росіяни

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