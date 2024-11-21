Удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру, ордер на арешт Нетаньягу. Головне за 21 листопада

Окупанти вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік»

Удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру, Мінфін США наклав санкції на десятки російських банків, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу. «Главком» склав добірку новин 21 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар ракетою «Орєшнік» по Дніпру

Російські війська сьогодні, 21 листопада, вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Під час своєї промови диктатор Володимир Путін повідомив про «успішне випробування» нового озброєння середньої дальності. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

За словами диктатора, застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд. Як наголосив очільник Кремля засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Мінфін США наклав санкції на десятки російських банків

США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли «Газпромбанк», «БКС-банк» та «Центрокредит».

Міністерство фінансів наклало санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило обмеження для:

«Газпромбанку»,

понад 50 міжнародних російських банків,

понад 40 російських реєстраторів цінних паперів,

15 російських фінансових чиновників.

Міністерство фінансів США також випускає попередження, в якому описує ризики санкцій, пов’язані з російською системою передачі фінансових повідомлень (SPFS), яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові Дніпропетровської ОВА

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила ексголові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку запобіжний захід у 30 млн грн застави. Колегія Апеляційної палати ВАКС, розглянувши скарги обвинувачення та захисту, залишила запобіжний захід Резніченку без змін.

Оскільки за Резніченка вже була внесена застава, то він повинен здати паспорт, не відлучатися за межі населеного пункту, в якому проживає, зʼявлятись за викликом детектива, прокурора чи суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та носити електронний браслет та не спілкуватись з фігурантами чи свідками у справі.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Палата суду ухвалила рішення за двома запитами, поданими Ізраїлем 26 вересня 2024 року. У першому запиті Ізраїль оскаржив юрисдикцію Суду щодо ситуації в Державі Палестина загалом і щодо громадян Ізраїлю, зокрема, на підставі статті 19 (2) статуту.

Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу після першої СЗЧ або дезертирства

Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертували. 253 парламентарі проголосували за.

Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується. Також поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.