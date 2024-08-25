Звільненого з полону військового зустріла донька, про народження якої він не знав: зворушливе відео

У жовтні донечці військового виповниться два роки, вона вперше відзначить день народження з татом

Захисники, які повернулися з полону 24 серпня, зустрілися із рідними. Зворушливе відео оприлюднило «Суспільне».

Так, одного із військових зустріла дружина, син Кирило та маленька донечка Євгенія. Дівчинка народилася, коли тато вже був у полоні, тож про її появу він навіть не знав.

Дружина військового, Анастасія, розповіла, що маленький Кирило завжди цілував його фото. Хлопчику пояснили, що «нехороший дядько» забрав татуся та не відпускає.

«Щаслива, що чоловік матиме змогу бачити, як ростуть дітки. Доньці в жовтні буде два роки, уперше відзначимо її день народження всією родиною», – розповіла Анастасія.

Раніше журналісти проєкту «Хочу жити» показали російських полонених, яких обміняли на 115 українців 24 серпня.

Нагадаємо, Україна повернула з ворожого полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Також було опубліковано повний список звільнених українців.

Крім того, Командир «Азова» пояснив, що його обурило у обміні полоненими.