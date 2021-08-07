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    Події в Україні

    Минулої доби російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

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    Українські бійці контролюють ситуацію в районі проведення ООС - Минулої доби російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

    Українські бійці контролюють ситуацію в районі проведення ООС

    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед українських захисників немає

    За минулу добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Протягом минулої доби, 6 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

    Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

    У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    У штабі повідомили, що бойових втрат серед українських захисників немає.

    Станом на 7 годину ранку, 7 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ військові
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    Минулої доби російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях