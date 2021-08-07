Минулої доби російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

Бойових втрат серед українських захисників немає

За минулу добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 6 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

У штабі повідомили, що бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7 годину ранку, 7 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.