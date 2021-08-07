Минулої доби російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях
Українські бійці контролюють ситуацію в районі проведення ООС
Бойових втрат серед українських захисників немає
За минулу добу окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Протягом минулої доби, 6 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новотошківського противник застосовував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
У штабі повідомили, що бойових втрат серед українських захисників немає.
Станом на 7 годину ранку, 7 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.