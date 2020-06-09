У поліції розслідують побиття нардепа зі «Слуги народу» на заправці біля Житомира
Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження - поліція
Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття народного депутата від «Слуги народу» Юрія Заславського на автозаправці на Житомирщині. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Житомирської області.
«Відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження — ред.) ККУ», - сказали в пресслужбі.
Також в пресслужбі зазначили, що наразі до поліції надійшли заяви від обох учасників конфлікту про нанесення тілесних ушкоджень.
«Особи обох встановлені та проводяться слідчі дії», - розповіли в пресслужбі.
Нагадаємо, 6 червня біля села Зарічани Житомирського району на автозаправці «Окко» сталася бійка за участю народного депутата від партії »Слуга народу» Юрія Заславського, який у підсумку постраждав. Нардеп начебто отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився.
Як повідомлялося, 7 червня у «Слузі народу» підтвердили побиття депутата.