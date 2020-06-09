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    Події в Україні

    У поліції розслідують побиття нардепа зі «Слуги народу» на заправці біля Житомира

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    <span>Юрій Заславський &ndash; непублічний депутат та рідко з'являється перед камерами</span> - У поліції розслідують побиття нардепа зі «Слуги народу» на заправці біля Житомира
    Юрій Заславський – непублічний депутат та рідко з'являється перед камерами

    Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження - поліція

    Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття народного депутата від «Слуги народу» Юрія Заславського на автозаправці на Житомирщині. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Житомирської області.

    «Відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження — ред.) ККУ», - сказали в пресслужбі.

    Також в пресслужбі зазначили, що наразі до поліції надійшли заяви від обох учасників конфлікту про нанесення тілесних ушкоджень.

    «Особи обох встановлені та проводяться слідчі дії», - розповіли в пресслужбі.

    Нагадаємо, 6 червня біля села Зарічани Житомирського району на автозаправці «Окко» сталася бійка за участю народного депутата від партії »Слуга народу» Юрія Заславського, який у підсумку постраждав. Нардеп начебто отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився.

    Як повідомлялося, 7 червня у «Слузі народу» підтвердили побиття депутата.

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