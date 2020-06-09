У поліції розслідують побиття нардепа зі «Слуги народу» на заправці біля Житомира



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Юрій Заславський – непублічний депутат та рідко з'являється перед камерами

Відкрито кримінальне провадження за статтею умисне легке тілесне ушкодження - поліція

Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо побиття народного депутата від «Слуги народу» Юрія Заславського на автозаправці на Житомирщині. Про це УНН повідомили в пресслужбі поліції Житомирської області.

«Відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження — ред.) ККУ», - сказали в пресслужбі.

Також в пресслужбі зазначили, що наразі до поліції надійшли заяви від обох учасників конфлікту про нанесення тілесних ушкоджень.

«Особи обох встановлені та проводяться слідчі дії», - розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо, 6 червня біля села Зарічани Житомирського району на автозаправці «Окко» сталася бійка за участю народного депутата від партії »Слуга народу» Юрія Заславського, який у підсумку постраждав. Нардеп начебто отримав травми – садна і подряпини обличчя, від госпіталізації відмовився.

Як повідомлялося, 7 червня у «Слузі народу» підтвердили побиття депутата.