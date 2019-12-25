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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)

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    Обидві автівки отримали сильні пошкодження - Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Обидві автівки отримали сильні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Водій Hyundai помер на місці ДТП

    У вівторок, 24 грудня, увечері на Столичному шосе в Києві зіткнулися Hyundai і Opel. В результаті лобового удару обидва транспортні засоби отримали сильні механічні пошкодження, а водії і пасажири серйозні травми.

    Водій Hyundai помер на місці аварії. Про це повідомляє Інформатор.

    Автомобілі їхали назустріч один одному по Столичному шосе. Очевидці кажуть, що близько 19:30 в районі Чапаєвки Hyundai з невідомих причин вилетів на зустрічну смугу і лоб в лоб протаранив Opel.

    На місце терміново виїхала поліція, лікарі та рятувальники, так як одну людину затиснуло в салоні авто.

    За словами свідків, службам вдалося деблокувати водія Opel і передати медикам. На «швидкій» відвезли і пасажирку Hyundai, вона в момент зіткнення була пристебнута. А ось водієві Hyundai допомога медиків не знадобилася: чоловік загинув. Йому було всього 28 років.

    Обставини ДТП встановить слідство.

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    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Смертельна ДТП на Столичному шосе: Hyundai лоб в лоб протаранив Opel (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, на проспекті Перемоги автомобіль перевертався близько 300 метрів. Люди випадали з салону авто.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль рятувальники
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