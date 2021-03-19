У посилці до Грузії митники виявили 12 стародруків (фото)

На книги чекає експертиза, яка встановить їх культурну та історичну цінність

У відправленні були книги, яким понад 100 років

Київські митники завадили незаконному пересиланню до Тбілісі в міжнародному експресвідправленні стародруків віком понад 100 років. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

За супровідними документами, у відправленні знаходилися документи для дисертації вартістю 0 євро.

Однак під час митного контролю бандеролі виявилося, що там знаходяться дванадцять книг з явними ознаками старовини:

енциклопедія «Восточная война 1853-1856» генерала Богдановича в 4 томах з картами битв,

двохтомники «История войны 1813 года» та «История войны 1814 года» про історію Німеччини та Франції цього ж автора,

«Уставъ благочиния и прочее», запроваджений Катериною II нормативно-правовий акт, який регламентував правовий статус поліцейських органів,

«Свита Петра Великаго» Кварді,

родовід «O szlachectwie»,

перше відділення арморіалу (гербівника) «Гербы родовъ Россійской имперіи: княжеских, графскихъ, баронскихъ и дворянскихъ»

Цікаво, що всі ознаки, які свідчили б про рік видання книг, були по-варварськи знищені - сторінки з відповідними позначками були просто видалені, а обкладинки книг подекуди штучно знеособлені.

Проте навіть ці намагання відвернути увагу митників від значення книг не подіяли.

Всі книги написані за старим правописом (з використанням літери ъ наприкінці слів та закінченням –аго), тож їм щонайменше 103 роки, адже Декрет про нову орфографію було запроваджено в РСФРР у 1918 році.

Українським же митним законодавством визначено, що культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню. Однак навіть у цьому випадку вивезення можливе лише за наявністю дозвільного свідоцтва. Крім того, не підлягають вивезенню з України культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також внесені до Національного архівного та Музейного фондів України.

Таким чином відправник даної посилки приховав від митного контролю стародруки, які пересилав за кордон.

Дані дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил. На книги чекає експертиза, яка встановить їх культурну та історичну цінність.