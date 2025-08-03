У Повітряних силах новий командувач: що відомо про Кривоножка

Кривоножко має звання Героя України

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. «Главком» дізнався, що відомо про нового очільника повітряних сил.

Із 2015 року Кривоножко командує повітряним командуванням «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

До цього, з 2006 до 2008 року, проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

У 2023 році президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Кривоножку, якому він також надав звання Героя України. Як казав президент, завдяки вмілому командуванню генерала в межах зони відповідальності знищили понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Також він нагороджений орденом Богдана Хмельницького II й III ступенів та орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України.

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.