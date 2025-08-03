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У Повітряних силах новий командувач: що відомо про Кривоножка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Повітряних силах новий командувач: що відомо про Кривоножка
У 2023 році президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Кривоножку
фото з відкритих джерел

Кривоножко має звання Героя України

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. «Главком» дізнався, що відомо про нового очільника повітряних сил.  

Із 2015 року Кривоножко командує повітряним командуванням «Центр» Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах новий командувач: що відомо про Кривоножка фото 1

До цього, з 2006 до 2008 року, проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

У 2023 році президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Кривоножку, якому він також надав звання Героя України. Як казав президент, завдяки вмілому командуванню генерала в межах зони відповідальності знищили понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Також він нагороджений орденом Богдана Хмельницького II й III ступенів та орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав військових, які служать у Повітряних силах Збройних Сил України. 

День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2025 році ця дата припадає на 3 серпня. У цей день вшановують військових, які служать у Повітряних силах ЗСУ, а також ветеранів, що присвятили своє життя службі в цих підрозділах. У мирний період свято доповнюється показовими виступами авіаційної техніки та майстерністю льотчиків.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у Повітряних силах Збройних сил України. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Під час російсько-української війни військовослужбовці Повітряних сил – льотчики, інженери, фахівці зенітно-ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ – щоденно демонструють високий рівень майстерності  у найскладніших бойових умовах. Вони мужньо захищають повітряний простір України, ефективно відбиваючи постійні ракетні й авіаційні атаки ворога, та сміливо беруть участь у повітряних боях із загарбниками, завдаючи їм потужних ударів з неба.

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Теги: звання героя Володимир Зеленський президент Повітряні сили ЗСУ

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