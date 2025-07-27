Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Дизайнер Зеленського пояснив, чому президент знову носить костюми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський із Діком Схофом на полях саміту НАТО
фото: Reuters

Зеленський під час офіційних зустрічей перейшов на одяг у чорному кольорі

Президент України Володимир Зеленський змінив стиль. Ще з початку повномасштабного вторгнення глава держави носив військове вбрання, проте тепер все частіше з’являється на офіційних заходах у костюмах. Про причину такого перевтілення розповів дизайнер президента Віктор Анісімов в інтерв’ю видання «Телеграф», передає «Главком».

Причина у першій леді. За словами Анісімова, вона заявила, що на офіційних заходах Зеленські виглядають надто по-різному.

«Після початку повномасштабного вторгнення президент, зрозуміло, одягався функціонально: просто, стримано, відповідно до часу. Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно – вона у відповідному до протоколу вбранні, а він – у військовому стилі. Прийшов час щось змінити – так я знову опинився у цій історії», – розповів він.

Дизайнер каже, що знайомий з президентом вже понад 20 років. Ще на початку 2000-х «Квартал 95» захотів оновити образ команди і звернувся до нього, як до одного з небагатьох на той час нішевих дизайнерів чоловічого одягу в Україні. 

Тепер Анісімов одягає президента.

«Переді мною було поставлено технічне завдання – створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок. Це був ідеальний збіг: чорний – мій улюблений колір, формений силует – мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення – стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне. Найголовніше було, щоб президент узагалі погодився переодягнутися», – додав він.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО. Це стало першим випадком з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі.

До слова, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка. Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент дизайнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем
Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини, ЄС продовжив санкції проти РФ. Головне за 30 червня
30 червня, 21:01
4 липня Україна повернула з російської неволі захисників та цивільних
Обмін полоненими, розмова Зеленського та Трампа. Головне за 4 липня
4 липня, 21:14
Міністр очікує найближчим часом кадрові рішення в українському дипломатичному корпусі
Сибіга розповів, кого з послів хоче поміняти Зеленський
8 липня, 21:41
Президент Польщі переконаний у щирості слів Зеленського
Волинська трагедія: Дуда відчув розуміння у Зеленського
10 липня, 11:27
Зеленський заявив, що Україна готує нестандартні кроки для підтримки захисту
Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях
12 липня, 20:18
Сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Кабміну
Оголошено склад нового уряду
16 липня, 20:32
Головні новини ночі проти 24 липня
Росія обстріляла Одесу, відбувся обмін полоненими: головне за ніч
24 липня, 05:54
За словами Стефанчука, парламент розгляне важливі законодавчі ініціативи 31 липня
Стефанчук повідомив, коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП
25 липня, 12:20
НАБУ збирало дані про нардепа Олександра Копиленка та його сім'ю
«Слуга» Копиленко, який голосував проти незалежності НАБУ, потрапив під суд за спробу вплинути на цей орган
Вчора, 09:30

Життя

Дизайнер Зеленського пояснив, чому президент знову носить костюми
Дизайнер Зеленського пояснив, чому президент знову носить костюми
Телеведучий, син якого втратив руку на війні, звернувся до українців
Телеведучий, син якого втратив руку на війні, звернувся до українців
У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки
У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки
Телеведучий Костянтин Грубич розповів, як переживає важке поранення сина
Телеведучий Костянтин Грубич розповів, як переживає важке поранення сина
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
«Присвятила життя мені»: Залужний привітав дружину з днем народження
«Присвятила життя мені»: Залужний привітав дружину з днем народження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2025
29K
Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
16K
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
4087
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua