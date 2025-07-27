Дизайнер Зеленського пояснив, чому президент знову носить костюми

Зеленський під час офіційних зустрічей перейшов на одяг у чорному кольорі

Президент України Володимир Зеленський змінив стиль. Ще з початку повномасштабного вторгнення глава держави носив військове вбрання, проте тепер все частіше з’являється на офіційних заходах у костюмах. Про причину такого перевтілення розповів дизайнер президента Віктор Анісімов в інтерв’ю видання «Телеграф», передає «Главком».

Причина у першій леді. За словами Анісімова, вона заявила, що на офіційних заходах Зеленські виглядають надто по-різному.

«Після початку повномасштабного вторгнення президент, зрозуміло, одягався функціонально: просто, стримано, відповідно до часу. Але перша леді звернула увагу, що на офіційних заходах вони виглядають надто контрастно – вона у відповідному до протоколу вбранні, а він – у військовому стилі. Прийшов час щось змінити – так я знову опинився у цій історії», – розповів він.

Дизайнер каже, що знайомий з президентом вже понад 20 років. Ще на початку 2000-х «Квартал 95» захотів оновити образ команди і звернувся до нього, як до одного з небагатьох на той час нішевих дизайнерів чоловічого одягу в Україні.

Тепер Анісімов одягає президента.

«Переді мною було поставлено технічне завдання – створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимий фешн-відтінок. Це був ідеальний збіг: чорний – мій улюблений колір, формений силует – мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення – стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне. Найголовніше було, щоб президент узагалі погодився переодягнутися», – додав він.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський вперше за час війни зʼявився у класичному костюмі на саміті НАТО. Це стало першим випадком з початку повномасштабної війни, коли український лідер відійшов від звичного образу у стилі мілітарі.

До слова, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Під час цієї зустрічі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка. Одною з претензій американської сторони до Володимира Зеленського було те, що президент України приїхав на зустріч не у костюмі, а у військовому одязі.