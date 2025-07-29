Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків

Закон передбачає, що офіцерську підготовку проходитимуть усі студенти, які придатні до військової служби за станом здоров’я

Військовий вишкіл для студентів-медиків і фармацевтів стане обов’язковим з 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13276 про військовий вишкіл громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Згідно із документом, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу добровільно проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір. Проте це є обов'язковим для тих студентів, які навчаються за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Крім того, закон надає Міністерству охорони здоров’я повноваження погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка українців за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

До слова, підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.