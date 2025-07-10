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Президент підписав укази про призначення п’яти нових послів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент підписав укази про призначення п’яти нових послів
Президент підписав нові укази
фото: Офіс президента

18-22 липня відбудуться щорічні збори послів у Києві

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення п'яти нових послів України в низці країн. Про це повідомили джерела Zn.ua, передає «Главком».

Загалом, за даними джерела, очікується до 20 нових призначень. Серед нових призначень:

  • Ярослав Мельник – посол у Бельгії;
  • Світлана Заліщук – посол у Швеції;
  • Андрій Плахотнюк – посол у Канаді.

Наразі послом України в Канаді є Юлія Ковалів, яку призначили на посаду 9 березня 2022 року. Повідомляється, що 18-22 липня відбудуться щорічні збори послів у Києві. Очевидно, нові призначення відбудуться до заходу.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього.

Як відомо, Зеленський обговорив заміну нинішнього посла України в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

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Теги: посольство посол Володимир Зеленський

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