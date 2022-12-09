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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи (фото, відео)
Російські пропагандисти «випадково» опинилися на місці обстрілу
фото з соцмереж

Від обстрілу постраждав «будинок уряду»

Жителі тимчасово окупованого Донецька почули гучні вибухи. Telegram-канали повідомляють про серію прильотів по центральних та символічних об'єктах міста.

Відомо, що удар був біля «будинку уряду» (колишньої обладміністрації). Через обстріл також постраждали спорткомплекс «Локомотив» та готель «Дружба».

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На весь екран

Як завжди, окупанти звинувачують в обстрілі ЗСУ. Проте не виключено, що обстріл вели самі загарбники, щоб звинуватити Україну. Принаймні російські пропагандисти «випадково» були на місці події.

Нагадаємо, вчора російські терористи обстріляли з артилерії приватний сектор Торецька на Донеччині. Є загиблі та поранені.

До слова, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

Теги: Донецьк війна росія ЗСУ окупанти Україна

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