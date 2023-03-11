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ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак на п'яти напрямках – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак на п'яти напрямках – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 381-а доба російського широкомасштабного вторгнення

Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних та чотири ракетні удари по Донецькій області. Також окупанти провели 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджена цивільна інфраструктура й житлові будинки.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії – наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

Безчинства росіян на окупованих територіях

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Зокрема, у Володимирівці повністю заборонено в’їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п’ять районів зосередження особового складу противника, один засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Теги: окупанти Генштаб ворог війна

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