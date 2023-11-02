У російській ракеті для «С-400» знайдено іноземні компоненти

Україна передає дані про знайдені уламки партнерам, щоб ті вживали заходів

Українські військові та дослідники продовжують виявляти іноземні деталі в російській зброї. Напередодні іноземну плату виявили у новій російській ракеті 40Н6 дальністю 380-400 км, яка використовується в комплексах «С-400». Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Залишки знайшли на Запорізькому напрямку. Наші експерти продовжують досліджувати іноземні компоненти російських озброєнь. Ми передаємо дані партнерам, щоб вживати заходів та унеможливлювати постачання цих компонентів у РФ. Це постійна робот», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна інтенсивно працює з партнерами, аби запобігти постачання компонтентів для зброї країні-агресору.

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Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.