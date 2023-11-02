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Росія ударила по Дніпропетровщині ракетою: деталі від влади (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія ударила по Дніпропетровщині ракетою: деталі від влади (фото)
Через падіння уламків ракети виникла пожежа
фото: Сергій Лисак/Facebook

Уламки ракети впали у Дніпровському районі

У ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою. Українські захисники збили ворожу ракету над областю. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали», – розповів він.

У результаті падіння уламків знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна.

Серед людей постраждалих немає.

Крім того, ворог поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді Криворізького району. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. За добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни Україна вже витримала удари більш ніж 10 тисячами різних ракет і ударних дронів.

Теги: окупанти війна Дніпропетровщина ракета

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