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У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
Низка звільнень російських командирів викликала прояви непокори в армії РФ
фото: Reuters

Падіння рівня мотивації та морального духу окупантів заважатиме їм оборонятися від українського контрнаступу на півдні

Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань російських військ і, схоже, лише продовжуватиме чистки. Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операці на півдні України. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали про нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова, а також командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова. Ці гучні події вже призвели до проявів непокори серед командирів, яка, схоже, поширюється і на деяких їхніх солдатів.

Аналітики вважають, що така криза у ворожій армії може погіршити російські можливості проводити тактичні наступальні операції на півдні.

Як зазначається, російські оборонні операції на півдні України відбуваються за схемою, за якою один ешелон російських військ уповільнює та деградує, атакуючи українські сили, доки другий ешелон не контратакує з підготовлених оборонних позицій, щоб відбити український наступ. 

«Тактичні контратаки з підготовлених (і тому, ймовірно, відносно безпечних і придатних для оборони) позицій вимагають певного рівня мотивації та морального духу, який криза ланцюга командування може підірвати аж до провалу», – прогнозують фахівці. 

Як ідеться у звіті, підрозділи 58-ї ООС та 7-ї дивізії ВДВ задіяні в обороні районів західної Запорізької області та, ймовірно, вже відчувають серйозні проблеми з моральним духом у зв’язку з суперечками навколо їх звільнених командирів. 

«Здається, українські напади також відбуваються вздовж швів російської оборони між різними формуваннями та підрозділами в деяких районах, і проблеми з непідпорядкуванням і командуванням і контролем можуть призвести до відсутності згуртованості між цими підрозділами, що обороняються. Наразі ISW не спостерігав прямих ознак цих подій», – підсумували аналітики.

У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті фото 1
мапа боїв: ISW

Нагадаємо, 15 липня стало відомо про усунення з посади російського генерал-майора Володимира Селіверстова.

Раніше міністерство оборони РФ звільнило командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після того, як той пожалівся на брак підтримки на фронті та великі втрати. Експерти розцінюють це як підтвердження слабкості оборони окупантів на тлі контрнаступу Збройних сил України.

Читайте також: Правда командарма Попова. Що розказав усунутий з посади російський генерал 
Теги: окупанти контрнаступ росіяни

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