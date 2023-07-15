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Чистки у російській армії: посади позбувся ще один генерал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чистки у російській армії: посади позбувся ще один генерал
Селіверстова відсторонили нібито за доповіді про проблеми в російській армії та високі втрати
фото з відкритих джерел

Офіційної причини усунення Володимира Селіверстова поки що не називають

Чистки в російській армії тривають. Z-пабліки пишуть про усунення з посади генерал-майора Володимира Селіверстова.

Він був командиром 106-ї гвардійської повітрянодесантної дивізії. Зазначається, що ця дивізія із січня цього року брала участь у боях на Бахмутському напрямку. Вона ж «відзначилася» військовими злочинами у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Також повідомлялося, що підлеглі Селіверстова можуть бути причетні до вбивства фотографа Максима Левіна.

Чистки у російській армії: посади позбувся ще один генерал фото 1

Офіційної причини усунення поки що не називають, але з чуток – у генерала був «непоступливий характер». Його відсторонили нібито за доповіді про проблеми в російській армії та високі втрати.

Чистки у російській армії: посади позбувся ще один генерал фото 2

За Селіверстова заступався губернатор Тульської області Олексій Дюмін, але посаду зберегти все одно не вдалося.

Нагадаємо, міністерство оборони РФ звільнило командувача силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку генерала Івана Попова після того, як той пожалівся на брак підтримки на фронті та великі втрати. Експерти розцінюють це як підтвердження слабкості оборони окупантів на тлі контрнаступу Збройних сил України.

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Теги: втрати

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