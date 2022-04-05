Росія зробила кроки назад, бо зрозуміла, що ми не погодимось на ультиматуми – Зеленський

Президент розповів про перемовини в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський розповів, чи не відступає Україна від тих планів та пропозицій, які були озвучені на переговорах з російською стороною у Стамбулі.

«Я б не сказав, що все те, що було озвучено у Стамбулі, так воно і йде, тому що є багато деталей, дуже багато деталей», – сказав президент України 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

Він також додав, що російська сторона під час цих перемовин відкинула деякі свої пункти, зробивши кілька кроків назад, адже зрозуміла, що Україна на них не погодиться.

«Там я чув від Російської Федерації, що вони говорили про якусь свою іншу мапу кроків. Я про неї, відверто кажучи, не дуже глибоко знаю. Вона не дуже відрізнялась від перших їхніх ультиматумів, якщо чесно. Вони дійсно зробили якісь кроки назад, тому що зрозуміли, що так воно не спрацює і не буде працювати з нами, ми на це не погодимось, тому вони забрали деякі пункти. Але, тим не менш, в гарантіях безпеки вони близькі до розмов з українською делегацією, але були неточними», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, також Зеленський повідомив, що Україна буде шукати злочинців, які катували людей на Київщині.

Читайте також: