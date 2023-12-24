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У Севастополі ранок почався з гучного вибуху

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Севастополі ранок почався з гучного вибуху
Жителі Севастополя почули вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перед вибухом у місті було чути звук, схожий на шум ракети

У Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, вранці 24 грудня прогримів сильний вибух. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

«Як повідомив наш кореспондент, приблизно о 08:35 за місцевим часом пролунав потужний вибух, від якого затремтіли вікна. Перед цим було чути звук, схожий на гамір ракети», – пише видання.

Зазначимо, що наразі заяв від окупаційної влади міста не було.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму війська РФ накопичили техніку та живу силу, звідки намагаються живити російські підрозділи, які базуються на материковій частині України. Однак потреба поповнювати ресурси більша, ніж окупанти можуть підтягнути.

Як повідомлялося, у суботу, 23 грудня, російські окупанти закрили рух Кримським мостом і прикрили незаконно зведену споруду димовою завісою, намагаючись захистити від ударів українських сил.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, що Крим може бути звільнено вже наступного року. «Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, екскомандувач збройних сил США Бен Ходжес пояснив, чому не здійснився його прогноз про те, що українські військові зайдуть до Криму влітку 2023 року. Мовляв, вірив, що союзники активніше допомагатимуть Україні.

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Теги: вибух Севастополь Крим

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