Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару
ВДК «Новочеркаськ» був атакований у ніч на 26 грудня
фото із соцмережі

Точна кількість постраждалих на знищеному кораблі невідома

На великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

За даними його дежерл, боєприпас потрапив до носової частини корабля.

«З-поміж членів екіпажу «Новочеркаська» в момент атаки на кораблі перебували 77 моряків. Згідно з первинними даними, постраждали як мінімум три з них, точна кількість постраждалих невідома», – інформує видання.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.

Читайте також: Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Теги: корабель росія Крим ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 26 грудня в районі Феодосії крилатими ракетами було уражено великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Що об'єднує вибух корабля у Феодосії та картину Айвазовського: соцмережі помітили деталь
Вчора, 14:27
Наслідки нічної «бавовни» в окупованій Феодосії
Уламки знищеного корабля розлетілися по Феодосії (відео)
Вчора, 13:59
У ніч проти 26 грудня у Феодосії ЗСУ успішно уразили російський корабель
Знищення корабля «Новочеркаськ»: з'явилося фото руйнувань
Вчора, 13:02
Великий десантний корабель «Новочеркаськ» поповнив той флот, який очолив зараз крейсер «Москва»
«Спланована операція». Повітряні сили прокоментували ураження корабля «Новочеркаськ»
Вчора, 10:20
Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз
Атака на російський корабель «Новочеркаськ»: що відомо станом на зараз
Вчора, 06:30
Розвідка: Шойгу призначив нового командира крейсера «Москва», який знищили ЗСУ у 2022 році
Розвідка: Шойгу призначив нового командира крейсера «Москва», який знищили ЗСУ у 2022 році
14 грудня, 15:26
Кораблі класу Sandown знаходяться на озброєнні ВМС Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапуру
Британія передасть Україні два військові кораблі
11 грудня, 07:52
Невідомий безпілотник був збитий есмінцем Carney
Американський корабель збив невідомий безпілотник у Червоному морі
30 листопада, 03:26
Сили оборони півдня України закликали не панікувати, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагувати
РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
28 листопада, 09:02

Події в Україні

Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару
Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару
ЗСУ ведуть позиційні бої на декількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на декількох напрямках: аналіз ISW
ДПСУ повідомила, скільки за рік було викрито груп, які переправляли чоловіків за кордон
ДПСУ повідомила, скільки за рік було викрито груп, які переправляли чоловіків за кордон
З’явилися супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ»
З’явилися супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ»
РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34
РФ намагається знайти нові рубежі для пусків ракет після знищення російських Су-34
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
28K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
28K
Битва за Авдіївку. Чому Кремль вчепився за це місто
8855
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
8634
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
8119
Норвегія хоче відкрити для українців вакансію, на яку раніше було важко влаштуватися

Новини

Невеликий дощ, сильний вітер: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 04:49
На заводі Tesla робот напав на інженера
Сьогодні, 04:16
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Вчора, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua