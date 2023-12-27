Названо кількість моряків, що перебували на «Новочеркаську» під час удару

ВДК «Новочеркаськ» був атакований у ніч на 26 грудня

Точна кількість постраждалих на знищеному кораблі невідома

На великому десантному кораблі «Новочеркаськ» ЧФ РФ під час атаки вночі 26 грудня в порту Феодосії перебували 77 моряків. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

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За даними його дежерл, боєприпас потрапив до носової частини корабля.

«З-поміж членів екіпажу «Новочеркаська» в момент атаки на кораблі перебували 77 моряків. Згідно з первинними даними, постраждали як мінімум три з них, точна кількість постраждалих невідома», – інформує видання.

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Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, після знищення великого десантного корабля «Новочеркаськ» ворог оточив центральний район міста Феодосія та посилив перевірку місцевих на вулицях.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.