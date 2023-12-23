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На півночі Іраку загинули троє турецьких військових: Ердоган пообіцяв відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
На півночі Іраку загинули троє турецьких військових: Ердоган пообіцяв відповідь
Туреччина розпочала військову операцію на півночі Іраку
фото з відкритих джерел

У регіоні триває операція проти сепаратистської терористичної організації

Унаслідок нападу сепаратистської терористичної організації на півночі Іраку троє військовослужбовців Збройних сил Туреччини загинули, ще четверо поранені. Про це повідомляє Anadolu Agency.

«Сьогодні внаслідок нападу членів сепаратистської терористичної організації на півночі Іраку загинули 3 наших бойових товаришів і 4 отримали поранення. У регіоні триває операція проти сепаратистської терористичної організації», – повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Соєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що понад десять терористів уже нейтралізовано.

«Сепаратисти відповіли за пролиту кров і будуть притягнуті до відповіді й надалі. Наразі в районі операції Pençe і на півночі Сирії нейтралізовано 12 терористів», – сказав він.

Турецький лідер також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю військовослужбовців на півночі Іраку, зазначивши, що їхня смерть не залишилася без відповіді.

Нагадаємо, ще минулої зими міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що армія в рамках операції Pençe Kılıç («Кіготь-меч») на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики, а також знищила укриття, склади зі зброєю та штаби.

Операція «Кіготь-меч» послідувала за вибухом 13 листопада 2022 року на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 була поранена.

Тоді Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував позитивне рішення на саміті ЄС в Брюселі розпочати перемовини про вступ України до союзу. Політик заявив, що Організація вчинить з Україною та Молдовою аналогічним чином, як і з Анкарою, «загальмувавши» їхні заявки. 

Теги: вибух міністр армія смерть Анкара укриття президент поранення

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