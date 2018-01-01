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    Події в Україні

    У штабі АТО повідомили подробиці про загибель трьох бійців

    Двоє бійців загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої неподалік Пісків
    За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 українських військовослужбовців загинули, 3 отримали поранення і 1 – бойове травмування. [READ_MORE] Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. «На жаль, наше військо впродовж доби зазнало втрат. Під час
    • Сьогодні, 13:39
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    Двоє бійців загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої неподалік Пісків

    За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 українських військовослужбовців загинули, 3 отримали поранення і 1 – бойове травмування.

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    Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

    «На жаль, наше військо впродовж доби зазнало втрат. Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів», – сказав він.

    Полковник уточнив, що , та один – унаслідок ворожого обстрілу опорного пункту на підступах до Новолуганського.

    Іще троє військових зазнали поранень неподалік Новолуганського і Верхньоторецького.

    Бойової травми зазнав оборонець на позиції шахта Бутівка.

    За словами Мотузяника, поранених у задовільному стані доправили до військово-медичних закладів.

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