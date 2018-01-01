У штабі АТО повідомили подробиці про загибель трьох бійців

Двоє бійців загинули внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої неподалік Пісків

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 українських військовослужбовців загинули, 3 отримали поранення і 1 – бойове травмування. [READ_MORE] Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник. «На жаль, наше військо впродовж доби зазнало втрат. Під час