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У Скадовську пролунали вибухи: горить техніка та боєприпаси окупантів (фото)

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:04 glavcom.ua
У Скадовську пролунали вибухи: горить техніка та боєприпаси окупантів (фото)
У тимчасово окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи
фото: кадр відео

Рашисти вивантажували техніку та боєприпаси напередодні протягом трьох днів

Сьогодні, 31 липня, у тимчасово окупованному Скадовську Херсонської області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Очевидці повідомляють, що у небі над Скадовськом піднявся густий та темний дим. Місцеві мешканці зазначають, що горить техніка і боєкомплекти російських окупантів. Рашисти вивантажували все це напередодні протягом трьох днів.

Попередньо знищені склади з боєприпасами, які використовували окупанти у повномасштабній війні проти України.

Подробиці з’ясовуються.

Місцеві жителі у Скадовську знімають, як у місті щось досить сильно горить.

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ атакували командний пункт окупантів у Скадовську.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

 

Теги: окупанти Херсонщина війна

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