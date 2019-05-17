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    Події в Україні

    У Сумах чоловік впав у резервуар з кислотою

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    <p>Інцидент стався на заводі &laquo;Сумихімпром&raquo;</p> - У Сумах чоловік впав у резервуар з кислотою

    Інцидент стався на заводі «Сумихімпром»

    67-річний чоловік помер

    На заводі «Сумихімпром» 17 травня унаслідок падіння з висоти загинув 67-річний чоловік.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Сумщини.

    Чоловік помер після падіння у резервуар з кислотою, йдеться у повідомленні. 

    Зазначається, що за попередніми даними, 67-річний чоловік з висоти близько п'яти метрів впав у ємність, в якій знаходилась кислота. Попередньо подію кваліфіковано, як нещасний випадок.

    У прес-службі зазначають, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

    Нагадаємо, днями в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи на семи нафтових танкерах. Пожежа повністю знищила сім нафтових танкерів.

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