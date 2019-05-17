У Сумах чоловік впав у резервуар з кислотою



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Інцидент стався на заводі «Сумихімпром»

67-річний чоловік помер

На заводі «Сумихімпром» 17 травня унаслідок падіння з висоти загинув 67-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Сумщини.

Чоловік помер після падіння у резервуар з кислотою, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, 67-річний чоловік з висоти близько п'яти метрів впав у ємність, в якій знаходилась кислота. Попередньо подію кваліфіковано, як нещасний випадок.

У прес-службі зазначають, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, днями в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Ель-Фуджайра прогриміли вибухи на семи нафтових танкерах. Пожежа повністю знищила сім нафтових танкерів.