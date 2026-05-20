Візит Путіна до Сі завершився обвалом акцій «Газпрому»

«Газпром» став головним невдахою після візиту Путіна до КНР

Провал переговорів у Пекіні боляче вдарив по російському монополісту

Акції російського «Газпрому» різко впали після завершення візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю, де Кремлю знову не вдалося домовитися про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Провал переговорів спричинив масштабне падіння вартості акцій компанії. Під час торгів на Московській біржі акції російського газового монополіста впали на 3,5% – до 119,06 рубля за папір.

Як зазначає видання, це зробило «Газпром» головним антилідером серед так званих «блакитних фішок» російського фондового ринку. За один день компанія втратила близько 100 млрд рублів капіталізації.

Загальні втрати з початку візиту Володимира Путіна до Пекіна перевищили 120 млрд рублів, або приблизно $1,75 млрд. Провал переговорів також негативно вплинув на весь російський фондовий ринок.

Зокрема, подешевшали акції нафтових компаній та виробників труб великого діаметру, які розраховували отримати великі замовлення у межах проєкту «Сила Сибіру-2».

Попри участь у переговорах п’яти віцепрем’єрів РФ та підписання понад 40 підсумкових документів, жоден із них не стосувався нафтогазової співпраці. Крім того, згадки про газопровід «Сила Сибіру-2» у документах взагалі були відсутні.

Головною проблемою у переговорах, які тривають понад десять років, залишається позиція Китаю щодо ціни на газ.

Пекін вимагає постачати паливо за внутрішньоросійськими цінами – приблизно по $50 за тисячу кубометрів.

Це майже у п’ять разів менше за поточну ціну, яку Китай платить за російський газ, та у понад вісім разів нижче за тарифи «Газпрому» для інших іноземних клієнтів.

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Пекіна Володимир Путін уже вп’яте за останні чотири роки намагався переконати Сі Цзіньпіна підтримати будівництво «Сили Сибіру-2». Кремль розраховував, що нестабільність на світових енергетичних ринках змусить Китай піти на поступки, однак цього не сталося.