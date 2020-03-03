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    Події в Україні

    У Тернополі чоловік збрехав про коронавірус у кума, щоб помститися швидкій

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    За свій вчинок мешканець Тернополя понесе адміністративну відповідальність - У Тернополі чоловік збрехав про коронавірус у кума, щоб помститися швидкій
    За свій вчинок мешканець Тернополя понесе адміністративну відповідальність
    Фото: Нацполіція

    41-річного тернополянина обурило, що до нього не приїхали медики

    У Тернополі чоловік викликав швидку допомогу та поліцію, заявивши про те, що його друг нещодавно приїхав з Китаю та має симптоми застуди.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянина про те, його знайомий контактував з громадянами з Китаю і тепер з температурою перебуває вдома, наражаючи на небезпеку сусідів. Слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції виїхала за вказаною адресою, проте дверей квартири, номер якої назвав додзвонювач, ніхто не відчинив», - йдеться у повідомленні.

    Наступного дня поліцейським вдалося розшукати власника квартири, проте той категорично заперечував, що викликав поліцію. Поглянувши на  номер, з якого було здійснено виклик, тернополянин впізнав контактні дані свого кума, котрий живе з ним в одному будинку, проте в іншій квартирі.

    41-річний жартівник зізнався, що дійсно телефонував на 102 і повідомляв про начебто хворого сусіда. Зважився на це після того, як працівники швидкої допомоги відмовилися приїжджати на його виклик.

    «Мені було погано, піднявся тиск, і я зателефонував на 103. Там мені відповіли, що швидка допомога не  приїде, бо з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про начебто хворого знайомого і про те, що в нього коронавірус. Через декілька хвилин ще раз зателефонував на швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали», - сказав чоловік.

    За свій вчинок тернополянин понесе адміністративну відповідальність. Щодо нього складено протокол за статтею 183 КУАП - завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

    Зловмиснику загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Раніше у Тернополі дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус. Пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей. Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.
    здоров'я медицина лікарня Тернопіль коронавірус
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